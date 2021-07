NBA, Talen Horton-Tucker già in palestra per migliorare il tiro

E’ passato a malapena un mese da quando LeBron James e i Los Angeles Lakers hanno chiuso la loro stagione, perdendo al primo turno dei Playoff contro i Phoenix Suns. Talen Horton-Tucker ha deciso di non prendersi pause, ed ha iniziato già a lavorare in palestra per prepararsi alla prossima stagione, in cui i Lakers tenteranno nuovamente l’assalto al titolo. La guardia vuole migliorare il proprio tiro, il suo punto debole in fase offensiva.

Horton-Tucker ha chiuso la stagione con il 28,2% dall’arco. Troppo poco per un giocatore del supporting cast di LeBron James. Per questo il classe 2000 ha iniziato a lavorare con il preparatore Chris Matthews. Matthews, specializzato nel migliorare il tiro, aveva già lavorato la scorsa estate con Kentavious Caldwell-Pope e Kyle Kuzma. Entrambi hanno tratto beneficio dall’allenamento specifico, con le percentuali dall’arco che sono nettamente migliorate.

Inoltre, sul suo profilo Instagram, Talen Horton-Tucker ha postato un video in cui si allena duramente. Il giocatore dei Lakers si sta preparando alla prossima stagione anche con allenamenti di boxe. Una preparazione a tutto tondo, per un Horton-Tucker che sarà free agent in estate. Sia i Lakers che il giocatore sembrano intenzionati a continuare il loro percorso assieme. Tuttavia, il potenziale fisico e tecnico fatto vedere, oltre all’etica del lavoro, obbligheranno i gialloviola a mettere una proposta sostanziosa sul tavolo.

