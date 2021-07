Programmazione NBA Finals su Sky: le partite dal 6 al 23 luglio

Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA, che quest’anno propongono una sfida che in pochi si sarebbero aspettati all’inizio della stagione, Phoenix Suns-Milwaukee Bucks. Come sempre, si gioca al meglio delle sette partite e tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport NBA, in simulcast su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su Sky Go, anche in HD, con il commento in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Diverse le differite di ogni match previste il giorno dopo. Il via alla serie, che decreterà i successori dei Los Angeles Lakers nell’albo d’ora delle Finals, nella notte italiana tra domani, martedì 6, e mercoledì 7 luglio, con Gara 1, in programma alle ore 3. L’eventuale Gara 7 nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio. Vince il titolo chi per prima arriva a quattro vittorie. Oltre ai match delle Finals, da non perdere anche gli approfondimenti con la rubrica Basket Room, tutti i giorni fino all’eventuale Gara7, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24.

Nelle finali di Conference, i Suns hanno battuto nella Western i Los Angeles Clippers, mentre i Bucks anno avuto la meglio nella Eastern sugli Atlanta Hawks. Proprio la vittoria in Gara 6 dei Bucks ha portato la Lega alla decisione di anticipare la data d’inizio delle Finals, originariamente prevista per l’8 luglio. Milwaukee torna a giocarsi l’Anello per la prima volta dal lontano 1974, mentre Phoenix la ritrova a distanza di 28 anni, era il 1993. Tra le due finaliste solo i Bucks nella loro storia hanno conquistato il titolo di campioni NBA, nel 1971, mentre per i Suns, in caso di successo, si tratterebbe della prima volta.

Programmazione NBA Finals su Sky dal 6 al 23 luglio

Gara 1: Suns-Bucks

ore 3, notte martedì 6-mercoledì 7 luglio

Gara 2: Suns-Bucks

ore 3, notte giovedì 8-venerdì 9 luglio

Gara 3: Bucks-Suns

ore 2, notte domenica 11-lunedì 12 luglio

Gara 4: Bucks-Suns

ore 3, notte mercoledì 14-giovedì 15 luglio

Gara 5 (eventuale): Suns-Bucks

ore 3, notte sabato 17-domenica18 luglio

Gara 6 (eventuale): Bucks-Suns

ore 3, notte martedì 20-mercoledì 21 luglio

Gara 7 (eventuale): Suns-Bucks

ore 3, notte giovedì 22-venerdì 23 luglio

Leggi Anche

Mercato NBA, i Pelicans si inseriscono nella corsa a Kevin Love

Trae Young chiude i Playoff NBA pareggiando un record di LeBron James