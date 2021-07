NBA, John Collins “Vorrei rinnovare con gli Hawks”

Dopo la fantastica corsa in questi Playoff, gli Atlanta Hawks stanno già guardando al futuro. Sicuramente la franchigia non vorrebbe separarsi dai talenti che hanno condotto la squadra fino alle Eastern Conference Finals. Il nodo più difficile che da sciogliere è relativo al futuro di John Collins. Quest’estate il giocatore sarà restricted free agent, e gli Hawks potranno pareggiare qualsiasi offerta verrà presentata al giocatore. Tuttavia, sul piatto potrebbero esserci molti soldi e non è detto che gli Hawks intendano spingersi oltre una certa soglia.

John Collins è stato, ed è ancora fondamentale per questa squadra. Il 23enne continua a crescere stagione dopo stagione. Quest’anno ha messo a referto di media 17.6 punti e 7.4 rimbalzi, giocando di media 30 minuti.

Collins si è detto fiducioso per il rinnovo e ha già fatto sapere di voler continuare a vestire la maglia di Atlanta nel prosieguo della sua carriera NBA. Queste le sue parole:

“Ci penserò molto su. Ma sicuramente vorrei rinnovare con gli Hawks. Vorrei continuare a giocare qui. Fra poco tempo discuteremo e prenderò una decisione.”

