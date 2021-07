NBA Finals, Chris Paul pronto per la sfida a Milwaukee: “Essere qui è speciale”

Dopo 16 anni di onorata carriera in NBA per Chris Paul è arrivato il tempo di misurarsi che le Finali. Il giocatore dei Phoenix Suns si è presentato alla conferenza stampa della vigilia di Gara 1 contro Milwaukee con tanta voglia di scherzare, ma pronto per la nuova sfida. Queste le parole di CP3 sulle sensazioni di giocare le NBA Finals 2021:

“Come mi sento? Non lo so, è strano, di solito nel tempo libero guardavo le partite, ma ora non ci sono. Ma preferisco decisamente essere in campo che rimanere fuori a guardare. In questi giorni mi sono preparato tanto e ora sono completamente concentrato.”