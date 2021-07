NBA Finals, Giannis Antetokounmpo è in dubbio per Gara 1

Giannis Antetokounmpo riuscirà a scendere in campo per Gara 1 contro Phoenix? Questo rimane il più grande punto interrogativo delle NBA Finals 2021. In casa Milwaukee la situazione non è ancora chiara, anche perché non sembra esistere una timeline di rientro ufficiale per il giocatore riguardo al suo infortunio al ginocchio sinistro. Il greco ha già perso le ultime due partite delle finali di Eastern Conference ed i Bucks non vogliono fare a meno di lui nella serie contro i Suns. Nel frattempo, coach Budenholzer si è affrettato a dire che il giocatore è semplicemente in “day-to-day”, cercando di rassicurare i tifosi.

Budenholzer ha quindi confermato che Antetokounmpo ha svolto alcuni esercizi prima di Gara 6 contro Atlanta, la prima volta da quando ha subìto l’iperestensione al ginocchio. Il coach di Milwaukee ha aggiunto che Antetokounmpo “sta morendo dalla voglia di poter tornare in campo”, ma c’è ancora da mantenere la calma.

Verosimilmente lo status del giocatore verrà ulteriormente aggiornato nelle ore precedenti al primo appuntamento contro i Suns, anche per non dare troppi punti di riferimento agli avversari sulle reali condizioni del greco. È altrettanto chiaro che l’infortunio del due volte MVP è delicato e dovrà essere trattato con cautela. Ecco perché ogni decisione sembra essere stata rimandata alla vigilia del match.

