NBA, Giannis Antetokounmpo out per Gara 6 contro Atlanta

Ora è ufficiale: Giannis Antetokounmpo salterà anche Gara 6 contro gli Atlanta Hawks. Il greco, il quale ha dato forfait anche nel precedente appuntamento in cui Bobby Portis ha – a suo modo – fatto le veci del giocatore, non sarà della partita per cercare di chiudere la serie ferma sul 3-2 a favore di Milwaukee. Il 26enne ha saltato la sua prima partita della postseason proprio lo scorso giovedì.

Se Atlanta vincerà Gara 6, c’è la convinzione che Antetokounmpo possa tornare in tempo per Gara 7 eventualmente in programma lunedì notte. Almeno è questa la sensazione che filtra all’interno dell’ambiente Bucks, secondo quanto riportato da Yahoo Sports. Milwaukee, tra le altre cose, non approda dalle Finals NBA dal 1974. La compagine del Wisconsins ha vinto il suo unico titolo nel 1971 dopo aver battuto i Washington Bullets.

L’appuntamento con la storia dovrà essere, questa volta, senza il due volte MVP.

Leggi Anche

NBA, Vasilije Micic resterà un altro anno all’Anadolu Efes

Mercato NBA, si aprono scenari per il futuro di Marcus Smart

NBA, Antetokounmpo in dubbio per Gara 6, Trae Young può recuperare