La NBA sospende Pat Beverley per 1 partita dopo la spinta a Paul

Era chiaro a tutti che il brutto gesto di Pat Beverley ai danni di Chris Paul visto in Gara 6 avrebbe ‘costretto’ la NBA al provvedimento disciplinare. La lega ha quindi annunciato nelle scorse ore di aver deciso la sospensione del giocatore per una partita (e 1/82 di stipendio che l’ex Houston lascerà sul tavolo) da scontare durante la ‘prima occasione idonea’ della prossima stagione.

L’episodio incriminato era arrivato a 5’49” minuti dalla fine di Gara 6 durante un timeout chiamato dai Los Angeles Clippers. La frustrazione di Beverley, chiaramente elevata per il -26 nel punteggio contro Phoenix, era sfociata in una spinta energica da dietro a CP3, mentre quest’ultimo si stava tranquillamente dirigendo verso la sua panchina. Beverley, ovviamente, subito dopo è stato cacciato dagli arbitri.

Nelle ore successive dall’eliminazione dei californiani, lo stesso play dei Clippers aveva provato a scusarsi pubblicamente con il diretto avversario attraverso un tweet:

“@CP3 le emozioni hanno avuto la meglio su di me la scorsa notte. Colpa mia, non volevo farlo a te. Congratulazioni per essere arrivato alle finali. Buona fortuna.”

Patrick Beverley was ejected after shoving Chris Paul from behind. pic.twitter.com/z0GFL1tb6J

