NBA, Stan Van Gundy sull’esonero: “Zion Williamson non è un mangia-allenatori”

Stan Van Gundy ha parlato per la prima volta dopo l’esonero da head coach dei New Orleans Pelicans e l’ha fatto mettendo i puntini sulle i. Ecco le sue dichiarazioni nel corso del podcast Stupodity, di cui è stato ospite.

“Non sopporto che si dia la colpa di quanto successo ai giocatori, dicendo che fanno mandare via gli allenatori. Ciò li mette in cattiva luce e non mi sembra giusto. Possono certamente dare la loro opinione, ma l’ultima parola spetta a front office e proprietario. Sono loro a decidere per l’esonero.”