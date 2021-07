NBA, Vasilije Micic resterà un altro anno all’Anadolu Efes

Vasilije Micic, campione in carica dell’Eurolega ed MVP delle Final Four, dovrà attendere prima di sbarcare in NBA. Micic ha infatti firmato il rinnovo di contratto di tre anni con l’Anadolu Efes, della Turkish League. Tuttavia ha una clausola per uscire dal contratto dopo la prima stagione. Gli Oklahoma City Thunder possiedono i diritti NBA sulla guardia serba.

Vasilije Micic ha chiuso la scorsa stagione con 16.7 punti, 4.9 assist e 2.6 rimbalzi di media. Ha guidato l’Efes alla vittoria dell’Eurolega. Micic è diventato il quinto giocatore di sempre a vincere sia l’MVP della Eurolega e delle Finali Four, entrando in club speciale, del quale fa anche parte Luka Doncic.

