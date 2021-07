Mercato NBA, si aprono scenari per il futuro di Marcus Smart

Dopo l’addio di Kemba Walker, diretto agli Oklahoma City Thunder, è stato messo in chiaro che il roster dei Boston Celtics potrà subire dei cambiamenti durante questa sessione di mercato. D’altra parte era una corrente che si percepiva già da quando Brad Stevens ha coperto il posto di Danny Ainge e ora il mercato della franchigia biancoverde comincia a scaldarsi.

Secondo numerosi esperti, ora che Kemba Walker non fa più parte del team, Marcus Smart è il nuovo giocatore su cui la dirigenza dovrà fare parecchie riflessioni. Il numero 36, infatti, diverrà free-agent senza restrizioni dalla prossima stagione, per questo motivo sarà fondamentale decidere se trattenerlo con un estensione del contratto o inserirlo in una trade che possa giovare all’intero roster.

Smart è un giocatore di valore, conosciuto in tutta la lega per le sue straordinarie capacità in fase difensiva e l’ottima intesa che riesce a instaurare con i compagni di squadra.

Chiaramente, però, non è facile mettere sul tavolo uno scambio che possa soddisfare tutte le parti senza lasciarle a bocca asciutta.

Nell’ultimo episodio del podcast “The Ringer”, il conduttore Bill Simmons e Chris Mannix, di Sports Illustrated, hanno discusso su come i Celtics potrebbero affrontare questa situazione.

Secondo Simmons infatti:

“La mia sensazione è che Marcus verrà esteso o scambiato entro le prossime sei settimane. In ogni caso io propenderei per l’estensione, ma non mi sorprenderei se lo scambiassero. Magari ci riescono per la settima scelta con i Warriors. La gamma 7-9 corrisponde probabilmente al suo valore, molte squadre della lega lo stimano per ciò che fa. Sanno che la sua presenza in squadra può fare la differenza.”

Mannix, invece, cita i Portland Trail Blazers, che quest’estate potrebbero apportare dei cambiamenti significativi:

«Se Portland mantiene Lillard, CJ McCollum potrebbe diventare un’opzione intrigante per Boston, perché Smart andrebbe a completare Lillard in modo diverso. Il problema più grande a Portland è che non c’è la difesa. Non c’è nessuno in grado di proteggere il canestro come fa Smart. Quindi se lo mettessero vicino a Lillard, potrebbero togliergli tanta pressione. In ogni caso, c’è davvero un buon mercato per Marcus Smart.”

E a tutti gli effetti è vero. Per Marcus Smart si avvicinano settimane tutte da scoprire.

