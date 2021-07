Preolimpico Basket 2021: la programmazione Sky di semifinale e finale

Prosegue a Belgrado il Preolimpico di basket maschile, torneo che si chiuderà domenica con la finale che consegnerà, a chi la vincerà, il pass olimpico per Tokyo. Domani sono in programma le semifinali, che designeranno le due nazionali che giocheranno la finale. Dopo il successo di ieri su Porto Rico, tra l’Italia e l’atto conclusivo del torneo c’è la Repubblica Dominicana, che gli Azzurri di coach Sacchetti affronteranno alle ore 13.

Match in programma al palazzetto dello sport Hala Aleksandar Nikolic della capitale serba, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, sul nuovo canale Sky Sport Action (ch 206) e in streaming su NOW. Chi vincerà se la vedrà, presumibilmente, con la Serbia, che affronterà Porto Rico, sempre sul parquet dell’Hala Aleksandar Nikolic. Difficile ipotizzare una vittoria dei portoricani, per di più in casa dei serbi, grandi favoriti del torneo. Anche questo incontro verrà proposto in diretta, stavolta su Sky Sport Arena, sempre domani, con palla a due alle ore 16. Poi, domenica 4 luglio, la finale che vale Tokyo 2020, che si disputerà alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Programmazione Preolimpico Basket 2021 su Sky

Sabato 3 luglio

Ore 13, Italia-Repubblica Dominicana su Sky Sport Uno e Sky Sport Action in diretta con commento Geri De Rosa e Matteo Soragna.

Ore 16, Serbia-Porto Rico su Sky Sport Arena in diretta con commento Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.

Domenica 4 luglio

Ore 20.30, Finale su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena in diretta con commento Geri De Rosa e Matteo Soragna.

