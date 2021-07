C’è grande attesa in casa Golden State Warriors per il ritorno di Klay Thompson, martoriato dagli infortuni – l’ultimo al tendine di Achille – che lo tengo fuori dal parquet da quasi due anni. Nonostante non si conosca la data precisa del suo rientro, il numero 11 degli Warriors annuncia che sta facendo grandi progressi nella riabilitazione.

Tramite una diretta Instagram Klay Thompson ha aggiornato fan e addetti ai lavori sulle sue condizioni fisiche, affermando che il recupero procede a gonfie vele:

“La riabilitazione procede alla grande, oggi ho trascorso una grande giornata: sto facendo passi da gigante. Ho fatto qualche salto: è stato bello fare su e giù sul pavimento”

Una riabilitazione che procede di pari passo con i Playoff che però, come spiega la star di Golden State, non sta seguendo per via dei troppi ricordi:

“Amico per me seguire i Playoff è davvero difficile, non riesco a guardarli: è difficile perché so che se fossimo lì sarebbe una storia diversa, una grande energia per la sfida Playoff, ma questa è la vita e dobbiamo guardare avanti”

Klay says he has a tough time watching the playoffs because it would be a different story if the Dubs were there 👀 [via @klaythompson] pic.twitter.com/64k1z3d6nQ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) July 2, 2021

Sul ritorno di Klay Thompson si era espresso qualche giorno fa, in un’intervista a NBC Sports BayArena, il GM di Golden State Bob Myers:

“Penso che ne sapremo di più durante il training camp, ma resta sempre una situazione difficile da capire: un conto è giocare in allenamento 5 contro 5, un conto è una partita NBA. Sicuramente non giocherà a ottobre, più probabile dicembre ma è sempre da valutare. Lui è lì che lavora ogni giorno, si sta dando da fare e ha sete di tornare in campo perché ama il basket”

I tifosi e gli appassionati NBA sperano di poter rivedere presto sul parquet Klay Thompson e le sue gesta.

