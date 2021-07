Questa notte si giocherà Gara 6 delle finali della Eastern Conference, con Bucks che dovranno fare, molto probabilmente, ancora a meno di Giannis Antetokounmpo, mentre Atlanta spera di poter recuperare in extremis Trae Young. Due notizie che rendono ancora più avvincente la partita che potrebbe decidere chi sarà la sfidante dei Suns nelle NBA Finals.

Bucks‘ Giannis Antetokounmpo is listed doubtful for Game 6 vs. Hawks on Saturday night. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2021

Antetokounmpo è in dubbio (doubtful) per la partita di questa notte, una condizione che rende davvero minima la possibilità di vederlo sul parquet: The Greek Freak ha saltato Gara 5 a causa un’iperestensione al ginocchio sinistro rimediata nella partita precedente. L’entità e i tempi di recupero di Giannis Antetokounmpo sono incerti, ma potrebbe farcela per un eventuale Gara 7, come scrive Chris Hayes di Yahoo Sports.

There’s belief Bucks star Giannis Antetokounmpo (knee) would be given the green light for a potential Game 7 if Hawks avoid elimination in Game 6 on Saturday, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 2, 2021

Discorso diverso per Trae Young, considerato in forse (questionable) per Gara 6: il numero 11 di Atlanta ha saltato le ultime due partite a causa di un livido osseo rimediato in Gara 3, ma c’è qualche possibilità di vederlo in campo. Tuttavia sarà Young e lo staff medico a decidere se giocherà, come spiega coach Nate McMillan:

“Il suo infortunio non ci preoccupa nel lungo termine, ma se potesse giocare sarebbe già sul parquet. Ha un dolore che non lo fa sentire a suo agio: per capire se giocherà dobbiamo sentire il parere dei medici e di Trae, gli unici che possono darci feedback sulla sua condizione”

Updating the status of Trae Young and Giannis Antetokounmpo ahead of Game 6 of the Eastern Conference finals with @malika_andrews and @elleduncanespn – and in front of the now-infamous curtains. pic.twitter.com/cIfj6zIlVX — Tim Bontemps (@TimBontemps) July 2, 2021

Atlanta spera di recuperare Trae Young e portare tutto a Gara 7, mentre Milwaukee cercherà di chiudere i giochi e dare la possibilità a Giannis Antetokounmpo di rientrare per le NBA Finals.

Leggi anche:

NBA, Stan Van Gundy sull’esonero: “Zion Williamson non è un mangia-allenatori”

Mercato NBA, Philadelphia rifiuta l’offerta dei Pacers per Ben Simmons

NBA, Lakers a colloquio con Scott Brooks: nuovo innesto nello staff di coach Vogel?