Mercato NBA, David Fizdale firma per i Los Angeles Lakers

Dopo l’addio di Jason Kidd dai Los Angeles Lakers per andare ad allenare i Dallas Mavericks, i gialloviola sembrano essere già corsi ai ripari. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, i californiani sostituiranno Kidd con David Fizdale. L’ex coach di New York Knicks e Memphis Grizzlies entrerà quindi a far parte del coaching staff di Frank Vogel.

Fizdale, fermo da quasi due anni dopo l’ultimo licenziato subito quando sedeva sulla panchina di New York nel 2019, è stato vice allenatore anche ai Golden State Warriors, Atlanta Hawks e Miami Heat. Proprio con quest’ultimi, il coach ha avuto la possibilità di lavorare con LeBron James.

The Lakers are finalizing a deal to hire former Knicks and Grizzlies coach David Fizdale as an assistant coach, sources tell ESPN.

