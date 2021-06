NBA, i Dallas Mavericks ufficializzano Jason Kidd e Nico Harrison, rispettivament coach e GM

Due nomine anticipate nei giorni scorsi sono state ora a tutti gli effetti ufficiali. Jason Kidd torna a Dallas per sedersi sulla panchina che per oltre un decennio è stata proprietà di Rick Carlisle. Nico Harrison segue a ruota ed è il nuovo General Manager dei Dallas Mavericks, dopo la separazione da Donnie Nelson.

Kidd, 10 volte All-Star nel corso della sua carriera, ha disputato 500 partite con la maglia dei Mavericks, vincendo il titolo NBA nel 2011. Lascia il ruolo di assistente allenatore ai Lakers accanto a Frank Vogel tornando head coach dopo le esperienze a Brooklyn e Milwaukee (183-190 il record complessivo).

Harrison, carriera quasi ventennale a Nike, è stato uomo di riferimento per grandi giocatori legatisi al colosso dello sportswear, tra cui Kobe Bryant, Michael Jordan. La sua vicinanza a Luka Doncic ha avuto senza dubbio un peso nella scelta per il ruolo dirigenziale.

All’interno del comunicato pubblicato da Dallas, sono arrivate anche le prime parole di Kidd da neo-coach della squadra:

“Dallas ha significato così tanto per me come giocatore e voglio ringraziare Mark Cuban per l’opportunità di tornare qui come capo allenatore. Sono entusiasta di lavorare con questo team giovane, affamato e incredibilmente talentuoso e di continuare a costruire qualcosa di importante e vincente per i Mavericks.”