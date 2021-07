NBA, Doc Rivers “Simmons? Sarà ancora con noi”

Dopo la pessima prestazione in gara 7 nelle Eastern Conference Semi Finals sono iniziate a girare diverse voci sul possibile addio di Ben Simmons. L’australiano è stato accostato a diverse squadre e per ora i 76ers hanno già rispedito al mittente delle offerte.

Doc Rivers ha messo a tacere tutte le voci di mercato, affermando che Ben Simmons giocherà ancora per i Philadelphia 76ers. Queste le parole rilasciate a TMZ Sports:

“Simmons? Sarà ancora con noi. Ben è fantastico. Diventerà un grandissimo giocatore. Non penso che debba correggere tanto al suo gioco. Sarà importantissimo per noi.”

Parole diverse da quelle rilasciate subito dopo la sconfitta in gara 7. Sicuramente in quella occasione né Joel Embiid, né Doc Rivers risparmiarono Simmons. Resta il fatto che, con Simmons o meno, i Philadelphia 76ers dovranno cambiare qualcosa al loro interno. La squadra ha molto talento, ma non è riuscita finora a fare il passo decisivo nei Playoff, dove quest’anno arrivava peraltro con la prima testa di serie della Eastern Conference (prima volta dopo vent’anni).

