NBA, nessun danno strutturale rilevato negli esami ad Antetokounmpo

Il mondo NBA (soprattutto i Milwaukee Bucks) può tirare un sospiro di sollievo. Dopo una brutta caduta in Gara 4, Giannis Antetokounmpo è stato costretto a lasciare il parquet a causa di un’iperestensione al ginocchio, che fortunatamente non sembra aver causato danni rilevanti al due-volte MVP.

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo's left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2021