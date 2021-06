NBA, infortunio al ginocchio per Giannis Antetokounmpo in Gara 4

In una Gara 4 già orfana di Trae Young la variabile infortunio ha colpito purtroppo anche Giannis Antetokounmpo. Il greco ha lasciato il campo con poco più di 7’ da giocare sul cronometro del terzo quarto. Giannis è atterrato male dopo aver saltato in aiuto del compagno Brook Lopez, per sporcare il lob in direzione di Clint Capela. Oggi gli esami, le prime smorfie di Antetokounmpo dopo l’infortunio non sono apparse rassicuranti.

