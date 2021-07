NBA, Jalen Harris dei Toronto Raptors squalificato dalla lega per aver violato la drug policy

Dopo una stagione decisamente poco entusiasmante i Toronto Raptors dovranno confrontarsi con un nuovo grattacapo; come riportato da Shams Charania, infatti, il rookie Jalen Harris è stato sospeso dalla lega per violazione della drug policy.

Toronto Raptors guard Jalen Harris has been dismissed and disqualified from the NBA for violating terms of anti-drug program, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harris is able to apply for reinstatement in one year. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2021

La guardia dei Raptors potrà presentare ricorso tra non meno di un anno in seguito ad un abuso di sostanze per ora non specificato (tenendo però conto che la marijuana non è più inclusa nel programma anti-droga in NBA); nelle 13 partite disputate per Toronto, la guardia ha registrato 7.4 punti. Harris (scelto con la 59esima chiamata dello scorso Draft) ha anche disputato degli incontri in G League, mantenendo una media di 17.6 punti a partita.

Nonostante non fosse una parte fondamentale delle rotazioni di Nick Nurse, il giocatore perderà un’importante occasione di mettersi in mostra il prossimo anno, rischiando seriamente di compromettere la propria carriera NBA.

In attesa di capire le circostanze che hanno portato alla squalifica, Masaj Ujiri dovrà trovare una nuova guardia da inserire nel roster della squadra.

