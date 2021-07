Mercato NBA, Kawhi Leonard nel mirino di Mavericks e Heat

A poche ore dall’eliminazione dai Playoff dei Los Angeles Clippers, le voci sul futuro di Kawhi Leonard iniziano a circolare. La stella della squadra è rimasta ai box per tutta la serie contro i Phoenix Suns a causa di un problema la ginocchio. Kawhi non ha potuto far niente per evitare la sconfitta nelle serie, con i Clippers che, per il secondo anno consecutivo, hanno mancato l’obiettivo principale: le Finals. Il progetto di una squadra da titolo basata sulla coppia Leonard-George potrebbe essere giunto al capolinea.

L’ex San Antonio può diventare free agent in estate. Nel suo contratto vanta, infatti, una player option da circa 36 milioni di dollari per la stagione 2021-2022. Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, numerose squadre in NBA sono interessate a Kawhi Leonard, con in prima fila i Dallas Mavericks e i Miami Heat:

“I Mavericks e gli Heat stanno pianificando di farsi decisamente avanti per ingaggiare Leonard, alcune fonti nella Lega riportano. I Knicks seguiranno inoltre ogni superstar disponibile, e una lunga lista di altri pretendenti si farebbe avanti se entrasse nel mercato. Chi non vorrebbe un due volte MVP delle Finals di 30 anni che continua a giocare ad un livello All-NBA?”

I Dallas Mavericks in estate andranno probabilmente a caccia di una stella da affiancare a Luka Doncic. La franchigia texana avrà circa 40 milioni di spazio salariale, oltre ad alcuni asset interessanti, come Porzingis. Kawhi Leonard potrebbe quindi approdare a Dallas sia via free agency, sia con una sign-and-trade. Anche i Miami Heat possono puntare a liberare lo spazio salariale necessario per Kawhi, oltre ad avere una batteria di giovani talenti che possono essere inseriti in una trade per una star.

In questa stagione, Kawhi Leonard ha viaggiato con 24.8 punti, 6.5 rimbalzi e 5.2 assist di media a partita.

Leggi anche:

NBA, Jae Crowder sulla vittoria contro i Clippers: “Li abbiamo fatti a pezzi”

NBA, CP3 finalmente alle Finals: le reazioni dei colleghi

Patrick Beverley perde la testa: espulso per una spinta a Chris Paul!