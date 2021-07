Preolimpico Basket 2021: l’Italia vince contro Porto Rico per 90 a 83

Nella prima sfida del torneo Preolimpico 2021, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia ha la meglio, non senza difficoltà, su Porto Rico, con il risultato di 90 a 83. Grandi protagonisti per l’Italia il play dei Golden State Warriors Nico Mannion, l’ala Simone Fontecchio e Achille Polonara, autori di 21 punti a testa. Ora la Nazionale potrà prepararsi alla semifinale di sabato, in cui sfiderà una delle vincenti tra Repubblica Dominicana e Filippine.

L’Italia parte male nel primo quarto, in cui Porto Rico prende subito il comando delle operazioni, grazie al tiro dall’arco. Nel secondo quarto la situazione non migliora, e gli azzurri sprofondano fino al -17. Coach Sacchetti ferma la partita e prova a scuotere i suoi, che rientrano in campo e siglano un parziale di 12 a 2 in chiusura di primo tempo.

Nel secondo tempo l’Italia ha un’altra faccia, grazie alla guida di Nico Mannion e all’energia di Achille Polonara. Porto Rico raggiunge la doppia cifra di svantaggio, ma negli ultimi tre minuti prova a strappare la vittoria dalle mani degli azzurri. Decisive le scorribande di Nico Mannion, vero e proprio leader tecnico di questa squadra, e i tiri messi a segno da Fontecchio e Polonara. Per Melli nessun punto messo a referto.

