Team USA annuncia i giocatori del Select Team

Team USA ha annunciato i giocatori che prenderanno parte al Select Team, ovvero la compagine che si allenerà insieme ai 12 giocatori scelti per rappresentare la Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo. Nella lista, composta da 17 giocatori, provenienti per la maggior parte dalla NBA, spiccano i nomi di Tyler Herro e Anthony Edwards. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic, insieme alla lista completa dei partecipanti:

2021 Team USA Select Team: Anthony Edwards

Saddiq Bey

Miles Bridges

Darius Garland

Tyrese Haliburton

Tyler Herro

John Jenkins

Keldon Johnson

Josh Magette

Dakota Mathias

Immanuel Quickly

Naz Reid

Cam Reynolds

Isaiah Stewart

Obi Toppin

PJ Washington

Patrick Williams — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2021

A guidare il Select Team sarà l’head coach dei Miami Heat: Erik Spoelstra. Ad affiancarlo saranno il coach di Gonzaga Mark Few e l’assistente allenatore ai Dallas Mavericks Jamahl Mosley. Il training camp di Team USA inizierà il 6 luglio a Las Vegas, e continuerà fino al 19 luglio. Poi la Nazionale si sposterà in Giappone per l’inizio delle Olimpiadi.

Leggi anche:

NBA, Giannis Antetokounmpo non scenderà in campo per Gara 5

Mercato NBA, Kawhi Leonard nel mirino di Mavericks e Heat

NBA, Jae Crowder sulla vittoria contro i Clippers: “Li abbiamo fatti a pezzi”