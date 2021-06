Italbasket: annunciati i nomi dei 12 convocati per il Preolimpico

Sarà difficile ma non impossibile: l’Italia vuole giocarsi tutte le sue carte per tentare l’accesso alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Nel difficilissimo tabellone che prospetta l’incrocio quasi certo con la Serbia (a patto di avanzare), gli azzurri tenteranno di giocarsi la qualificazione alla manifestazione che manca ormai dal lontano 2004: sono passati 17 anni.

I tempi di Pozzecco e Recalcati sono ormai passati da tempo e la Nazionale si appresta a giocare un pre-olimpico priva delle sue stelle più luminose. Non faranno infatti parte della compagine, come si sa già da qualche giorno, né Marco Belinelli né Gigi Datome, reduci da due faticosissime stagioni. Non potrà essere presente, ovviamente, Danilo Gallinari, attualmente impegnato nelle Eastern Conference Finals con i suoi Atlanta Hawks. Sono però tanti i nomi facenti parte del “nuovo corso” azzurro, tra cui spicca sicuramente quello dell’NBA Nico Mannion, o quello di Alessandro Pajola, tra i più brillanti nelle finali del campionato vinto dalla Virtus Bologna.

La lista dei 12 finali scelti da coach Meo Sacchetti è stata quindi ufficialmente diramata. Ecco i nomi:

Awudu Abass

Simone Fontecchio

Nico Mannion

Nicolò Melli (C)

Riccardo Moraschini

Alessandro Pajola

Achille Polonara

Giampaolo Ricci

Marco Spissu

Amedeo Tessitori

Stefano Tonut

Michele Vitali

