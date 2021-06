Team USA, Jerry Colangelo: “LeBron difficilmente vestirà ancora la maglia della Nazionale”

LeBron James, dopo aver partecipato a tre differenti edizioni dei Giochi Olimpici in carriera, ha deciso di non prendere parte all’imminente spedizione che vedrà la nazionale americana impegnata a Tokyo. La scelta del giocatore dei Lakers è stata condizionata soprattutto dal problema alla caviglia occorso nell’ultima parte della stagione, fastidio dal quale The King vuole guarire senza forzare le tappe.

Secondo Jerry Colangelo, dirigente di spicco di Team USA, potremmo non vedere mai più James con la maglia della selezione statunitense, nonostante una minima speranza debba comunque persistere, vista l’eccezionalità dell’individuo:

”Il tempo fa il suo corso senza esclusioni. Gli atleti conoscono il proprio corpo a livelli inarrivabili ed ognuno prende le decisioni più opportune a vantaggio della propria salute fisica. Giocare per Team USA deve essere un onore, non un forzatura. Le nostre convocazioni non vengono diramate come quelle della coscrizione militare, ci mancherebbe. Già nel 2016 LeBron decise di dedicare l’estate a sé stesso ed ai propri progetti, anche perché è ben lontano dall’essere un semplice giocatore di pallacanestro. Ha dato un contributo enorme alla causa negli scorsi anni, ma, a giudicare dalle incombenze, difficilmente vestirà ancora la divisa di Team USA.”

LeBron James ha giocato 63 partite con la Nazionale, vincendo la medaglia di bronzo ai Giochi di Atene 2004 ed ai Mondiali di Giappone 2006, nonché quella d’oro in tre differenti circostanze: Campionati Americani 2007, Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012.

