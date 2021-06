Preolimpico Basket 2021: calendario, partite e orario dell’Italbasket

Il torneo Preolimpico 2021 dell’Italbasket comincerà ufficialmente mercoledì ore 16.30 in quel di Belgrado. La compagine azzurra è pronta a combattere per cercare di assicurarsi un posto ai prossimi Giochi di Tokyo in programma nel mese di luglio. Coach Meo Sacchetti nella giornata di oggi ha reso noti i dodici giocatori convocati per le partite in programma nei prossimi giorni.

Preolimpico Basket 2021: calendario

Ad aprire il torneo ci penseranno Porto Rico e Senegal nella giornata di martedì 29 giugno, per poi lasciare il testimone a Repubblica Dominica-Serbia. Proprio quest’ultimi sono i favoriti per la conquista di un posto alle prossime Olimpiadi.

MARTEDÌ 29 GIUGNO

Ore 16:30 Porto Rico-Senegal

Ore 20:15 Repubblica Dominicana-Serbia

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

Ore 16:30 Senegal-Italia

Ore 20:15 Serbia-Filippine

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

Ore 16:30 Italia-Porto Rico

Ore 20:30 Filippine-Repubblica Dominicana

SABATO 3 LUGLIO

Ore 13:00 Prima semifinale

Ore 16:00 Seconda semifinale

DOMENICA 4 LUGLIO

Ore 20:30 Finale

Dove vedere il Preolimpico di Basket in TV e Streaming

La diretta TV delle partite dell’Italia all’interno del torneo di Belgrado sarà disponibile su Sky Sport Arena e Rai Sport HD. La diretta streaming, invece, sui dispositivi quali SkyGo, NowTV e Rai Play.

Leggi Anche

Mercato NBA, salgono le quotazioni di Penny Hardaway per la panchina degli Orlando Magic

NBA, Trae Young si fa male alla caviglia: si sottoporrà a risonanza magnetica

NBA, Kawhi Leonard scontento con lo staff medico dei Clippers