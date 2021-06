Preolimpico Basket 2021: la programmazione TV di Sky

Con il match contro Porto Rico, domani a Belgrado prenderà in via il Preolimpico dell’Italia di basket maschile, torneo che si chiuderà domenica con la finale che consegnerà, a chi la vincerà, il pass olimpico per Tokyo. In realtà il torneo degli Azzurri di coach Sacchetti doveva cominciare oggi ma, come ormai noto, il match con il Senegal è stato annullato a causa di alcuni casi di Covid registrati nella nazionale senegalese. Palla a due di Italia-Porto Rico domani alle ore 16.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento di Geri De Rosa e Marco Crespi.

Qualunque risultato uscirà domani dalla sfida tra italiani e portoricani, le due nazionali giocheranno, comunque, le semifinali in programma sabato, resta da stabilire contro chi. L’avversaria verrà fuori dall’altro girone, sempre in programma a Belgrado, che vede al via Serbia, Filippine e Repubblica Dominicana, con i padroni di casa serbi grandi favoriti, anche per la vittoria finale. Le semifinali di sabato si giocheranno, rispettivamente, alle 13, live sul nuovo canale Sky Sport Action (ch 206) e alle 16, su Sky Sport Arena, mentre la finale che vale Tokyo 2020 si disputerà domenica alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Preolimpico Basket 2021 su Sky: le partite dell’Italbasket

Giovedì 1° luglio

Ore 16.30, Italia-Porto Rico, Sky Sport Uno in diretta con commento Geri De Rosa e Marco Crespi.

Sabato 3 luglio

Ore 13, Prima semifinale, Sky Sport Action in diretta con commento Geri De Rosa e Matteo Soragna.

Ore 16, Seconda semifinale, Sky Sport Arena in diretta con commento Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.

Domenica 4 luglio

Ore 20.30, Finale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena in diretta con commento Geri De Rosa e Matteo Soragna.

