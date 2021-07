NBA, Giannis Antetokounmpo resta in forte dubbio per Gara 5 contro gli Hawks

Nonostante gli esami approfonditi abbiano scongiurato danni strutturali o interessamento dei legamenti, la presenza di Giannis Antetokounmpo in Gara 5 tra Bucks e Hawks resta in forte dubbio. Lo si evince da un tweet della franchigia diffuso ieri nella tarda serata italiana. La comunicazione, di fatto, ha anticipato il report infortuni.

Giannis Antetokounmpo sustained a hyperextended left knee and will be listed as doubtful for Game 5 of the Eastern Conference Finals tomorrow night at Fiserv Forum. pic.twitter.com/mDGsTRpOVL — Milwaukee Bucks (@Bucks) June 30, 2021

Coach Budenholzer sollevato dalla diagnosi, viste le premesse non incoraggianti, non si sbilancia:

“Un dato positivo, tutto sommato, per lui. Affronteremo la questione giorno per giorno e vedremo come evolverà. Per quanto riguarda il report, forse sarebbe meglio che a parlare venisse il medico della squadra, che però credo stia correndo verso la macchina e non disponibile [sorride ndr]? Consideriamo Giannis in dubbio consapevoli che lui farà di tutto per esserci e noi metteremo al primo posto salute e sicurezza dell’atleta. Insieme prenderemo una decisione.”

"Giannis finds a way to lift people up. That's one of his special qualities." pic.twitter.com/n7OMtBsl4p — Milwaukee Bucks (@Bucks) June 30, 2021

