NBA, Reggie Jackson, lacrime e dubbi sul futuro: “Senza i Clippers non sarei stato qui”

Reggie Jackson ha recitato un ruolo da protagonista in particolare nella serie contro i Phoenix Suns. Nel momento del bisogno coach Tyronn Lue e i Los Angeles Clippers hanno potuto contare sul contributo dell’ex Pistons. Ora, a giochi, fatti, l’eliminazione dalla postseason apre per Jackson un’altra estate da free agent. Il giocatore l’affronterà però con qualche certezza in più rispetto al recente passato.

Riportiamo alcuni estratti delle dichiarazioni dal postpartita di Gara 6:

“Sono riuscito a trovare il mio spazio in questo spogliatoio. La prima cosa che ho detto a questi ragazzi è stata ‘Grazie per avermi salvato’. Sono grato dell’opportunità che mi è stata data e grato a Paul George per la chiamata al telefono della scorsa offseason, quando stavo trattando il buyout con Detroit. Senza i Clippers non sarei stato qui adesso, avrei smesso di giocare. Li ringrazio, mi hanno rivitalizzato spingendomi a migliorare. Sono diventati una famiglia. Non posso sapere cosa succederà, non sono in grado di leggere nel futuro. Posso solo dire che questa squadra, la città e i tifosi avranno un posto speciale nel mio cuore e sarò sempre un Clipper.”

"I'm thankful for everything I've experience being here."@Reggie_Jackson discusses how grateful he is for this season with the @LAClippers.#NBAWCF presented by AT&T pic.twitter.com/Py5Cmsda2c — NBA (@NBA) July 1, 2021

Reggie Jackson on what Paul George means to him and being apart of this @LAClippers group.#NBAWCF presented by AT&T pic.twitter.com/0cannLW87g — NBA (@NBA) July 1, 2021

