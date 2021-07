NBA, Carlisle felice dei Pacers: “È la mia tipologia di squadra”

Tra Rick Carlisle e gli Indiana Pacers c’è, da sempre, un rapporto molto speciale. L’ex coach dei Dallas Mavericks infatti, prima di volare in Texas, aveva già trascorso 7 anni nell’organizzazione, 3 come assistente e 4 come head coach.

Il suo dunque, è stato praticamente un ritorno a casa, dettato sia dalla familiarità con la franchigia che dal roster dei Pacers. A dichiararlo è stato il diretto interessato che, in una recente intervista rilasciata a Michael Marot della Associated Press, ha dichiarato:

“Questa è la squadra che fa per me. Dopo aver visto il roster e soprattutto dopo aver parlato con i ragazzi, ho la sensazione ancora più grande che possiamo davvero divertirci insieme. Mi è piaciuto il modo in cui mi hanno parlato. Il nostro obiettivo è tornare immediatamente ai playoff ed avere successo nei playoff”

Indiana infatti non vince una serie playoff dalla stagione 2013/2014, da quando cioè raggiunse la finale della Eastern Conference. Nelle ultime 5 apparizioni i gialloblù sono stati sempre eliminati al primo turno e addirittura nell’ultima stagione sono stati estromessi dal play-in dai Washington Wizards.

L’obiettivo della franchigia è quello di tornare a vincere ed è per questo, come conferma il numero uno del club, Kevin Pritchard, che la scelta del nuovo allenatore è ricaduta su Carlisle.

“Stiamo provando a vincere ed è per questo che abbiamo scelto Rick. In lui abbiamo identificato le caratteristiche che ci consentiranno di fare il salto. Ha un esperienza enorme nei playoff ed ha già vinto un campionato, appena si è liberato non abbiamo avuto dubbi fosse la persona giusta per noi”

