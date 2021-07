NBA, la gioia di CP3: “Chris Paul alle Finals suona dannatamente bene”

Incontenibile, in partita e fuori dal campo, a risultato acquisito. Una serata da ricordare per Chris Paul, che ha inseguito le NBA Finals per una vita e le ha raggiunte – ironia della sorte – battendo quella che più di tutte è stata la sua squadra negli anni recenti. Dopo la vittoria in Gara 6 contro i Clippers, valsa il titolo della Western Conference, i Suns non vogliono fermarsi.

Di seguito le dichiarazioni a caldo rilasciate da Chris Paul ai microfoni di Rachel Nichols su ESPN:

Poi al momento della premiazione:

“ ‘Chris Paul alle Finals’ suona dannatamente bene. C’è molto lavoro dietro, essendo passato a una squadra nuova. Gli avversari hanno dato battaglia. Ty Lue è un allenatore incredibile, Chauncey Billups è come un fratello. Molti legami con quella squadra. Ho profondo rispetto per loro e sarò sempre un Clipper, adoro i tifosi. Ma ragazzi, questa squadra [indica verso i compagni dei Suns e alza il tono di voce ndr.], che gruppo! Mi hanno accolto a braccia aperte dal primo giorno, ho ritrovato il coach dopo gli anni assieme a New Orleans. C’è ancora lavoro da fare ma dobbiamo gioire per questo traguardo. Dedica alla mia famiglia lassù sugli spalti. Sono passati 16 anni, tra interventi chirurgici, duro lavoro e sconfitte, brutte sconfitte. Stasera festeggiamo.

"16 years of this. … Surgeries. Hard work. Losses. Bad losses. But we gonna enjoy tonight."

In Arizona, Paul ha rilanciato la sua carriera:

"The big reason was the light skin guy right here, No. 1 Devin Booker. … He is a dog."

