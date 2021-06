Programmazione NBA su Sky: le partite dal 30 al 2 luglio

Nel campionato professionistico USA proseguono i Playoff e tra il 30 e il 2 luglio, saranno 3 gli incontri da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, tutti validi per le finali di Conference, dalle quali usciranno i nomi delle due squadre che si contenderanno l’Anello. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie. A Est la sfida è tra gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari e i Milwaukee Bucks; a Ovest i Phoenix Suns conducono 3-2 sui Los Angeles Clippers e nella notte tra mercoledì e giovedì avranno la possibilità di chiudere la serie, altrimenti si andrà alla decisiva Gara7.

Programmazione NBA su Sky dal 30 al 2 luglio

Notte mercoledì 30 giugno-giovedì 1° luglio

ore 3, Western Conference – Gara 6: Los Angeles Clippers-Phoenix Suns su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. D ifferita giovedì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 20.30 Sky Sport NBA.

Notte giovedì 1°-venerdì 2 luglio

ore 2.30, Eastern Conference – Gara 5: Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Differita venerdì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21 Sky Sport NBA.

