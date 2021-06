NBA, Bogdanovic, Huerter e McMillan commentano il 2-2 nella serie senza Young

Quarantacinque minuti prima dell’inizio di Gara 4, Atlanta ha ricevuto la brutta notizia riguardo l’assenza di Trae Young per i problemi accusati al piede destro. La compagine di Nate McMillan – sotto 1-2 nella serie – sembrava quindi spacciata, prima di risollevare la situazione e vincere nella notte contro Milwaukee. Nel post-partita sono arrivare quindi le dichiarazioni di Kevin Huerter il quale ha parlato in questa maniera della bella vittoria:

“Il 2-2 nella serie è molto diverso dal 3-1. Sappiamo che abbiamo ancora la garanzia di giocare in casa davanti al nostro pubblico, e sì, sicuramente, il 2-2 è una posizione simile a quella in cui eravamo nella scorsa serie. La strada da percorrere è ancora lunga, ma è certamente meglio così rispetto ad essere sotto 3-1.” “Abbiamo cominciato bene la partita. Voglio dire, tutti abbiamo toccato palla, muovendola rapidamente da un lato all’altro. Siamo riusciti ad entrare tutti in ritmo e non abbiamo avuto bisogno di andare troppe volte in transizione o di trovare qualche uno contro uno, in situazioni di stallo, come faceva Trae. L’atteggiamento è stato ben accolto da parte di tutti. Come ho detto, iniziare la partita e avere tutti e cinque i titoli che trovano un canestro, è qualcosa che ci ha dato fiducia sin da subito.”

Anche coach Nate McMillan può dirsi soddisfatto della mentalità dei suoi, anche se la sua attenzione è rivolta verso Trae Young, ancora in dubbio per Gara 5:

“Ci sarà? Non lo so. Per ora sappiamo solo stasera non ha potuto aiutare i suoi compagni. Non si sentiva abbastanza a suo agio da mettere pressione sul piede. Riceverò un report sulla situazione anche domani e sono sicuro che sarà in game time decision.”

Infine, sono arrivate anche le parole di Bogdan Bogdanovic, autore di 20 punti in 33 minuti di permanenza sul parquet:

“Vivo per questi momenti e apprezzo davvero ogni minuto sul campo. So che è difficile arrivare a questo livello di gioco, è difficile arrivare ai Playoff. È difficile arrivare al secondo turno. È difficile arrivare alle Finals. A questo punto, tutto è difficile. Ma si tratta anche di questione mentale e di quanto vuoi arrivare all’obiettivo. Vivo solo per questo. Mi godo ogni singolo momento e cerco solo di giocare per vincere. La mia prestazione? Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento. Finché giochiamo bene come squadra, per me è già sufficiente… abbiamo tanto talento in squadra.”

Leggi Anche

Mercato NBA, i Washington Wizards incontrano Sam Cassell per il ruolo di coach

NBA, Anthony Davis spiega perché non prenderà la numero 23 ai Lakers

La reazione dei giocatori NBA all’infortunio di Giannis Antetokounmpo