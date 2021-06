NBA, Wizards a colloquio con Chris Fleming: continua la ricerca del nuovo coach

Continuano i colloqui esplorativi in casa Wizards per scegliere il nuovo allenatore che erediterà la panchina lasciata libera da Scott Brooks. Dopo aver parlato con Sam Cassell, Washington ha incontrato oggi Chris Fleming, attualmente assistente allenatore e ai Chicago Bulls e già selezionatore della nazionale tedesca. La conferma arriva da Chase Hughes di NBC Sports Washington. Fleming, 51 anni è da diverse stagioni assistente allenatore in NBA: prima dell’approdo a Chicago aveva lavorato nel coaching staff dei Denver Nuggets e dei Brooklyn Nets.

Sembra che la mancanza di esperienza da head coach non sia vista come un problema dalla dirigenza di Washington, che al contrario sarebbe entusiasta del passato oltreoceano di Fleming, sia da giocatore, sia da allenatore. Anche tenendo conto dell’abbondanza di giocatori non-americani nel roster degli Wizards, il GM Tommy Sheppard starebbe considerando seriamente questa opzione.

