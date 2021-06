NBA, Hawks ottimisti sulle condizioni di Capela per Gara 5

Contro ogni pronostico, Atlanta è riuscita a pareggiare i conti con Milwaukee in Gara 4, portando il risultato della serie sul 2-2. Gli uomini di McMillan sono stati infatti in grado di sopperire all’assenza di Trae Young, anche grazie ad un infortunio rimediato da Antetokounmpo nel terzo quarto, frutto di un contrasto fisico con il centro degli Hawks, Clint Capela.

Lo stesso Capela ha poi dovuto lasciare il campo in seguito ad uno scontro con Sam Merrill durante l’ultima frazione di gioco; il giocatore svizzero ha infatti ricevuto una gomitata nell’occhio che lo ha costretto a lasciare il parquet prematuramente.

And now Clint Capela is down after taking an elbow to the nose/eye. Ban injuries. pic.twitter.com/MbPIcHtDFd

Fortunatamente per Atlanta, sembra che il problema fisico di Capela non terrà il centro lontano dal campo. Come riportato da Tim Bontemps di ESPN, lo staff medico degli Hawks infatti sembra “ottimista” sull’entità dell’infortunio, che dovrebbe comunque consentire allo svizzero di giocare Gara 5.

The Hawks say Clint Capela saw the team ophthalmologist tonight, and will be re-evaluated tomorrow, after taking an elbow to the eye late in tonight's game.

Sources told ESPN there's optimism about Capela's status for Game 5, and of him avoiding any sort of significant injury.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) June 30, 2021