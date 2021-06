NBA, Marcus Morris: “Le precedenti serie mi hanno temprato”

I Los Angeles Clippers sono reduci dalla vittoria in Gara 5 delle Western Conference Finals contro i Phoenix Suns per 116-102. Protagonista della serata è stato Paul George, il quale ha realizzato 41 punti conditi da 13 rimbalzi e 6 assist. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la prestazione di Marcus Morris.

L’ala ha infatti realizzato 13 dei suoi 22 punti totali nel corso del solo primo quarto, tirando con alte percentuali dal campo. Inoltre è anche riuscito a contenere la grande prestanza fisica di Deandre Ayton. A causa dell’assenza di Ivica Zubac per un problema al ginocchio, il centro dei Suns avrebbe potuto rappresentare un problema per la franchigia californiana.

A questo proposito, Morris si è così espresso a Shane Young di Forbes Sports:

“Ayton è un giovane talento cresciuto molto durante questa stagione. Tuttavia, le altre due serie mi hanno temprato per poter difendere su di lui. Ho difeso contro Gobert, Boban Marjanovic e anche Porzingis. Tutti ottimi rimbalzisti.”

Grazie alla pressione di Morris, Ayton ha concluso la partita con soli dieci punti realizzati e con undici rimbalzi raccolti. I Clippers hanno dunque la possibilità di prolungare la serie e forzarla a Gara 7 nella notte tra mercoledì e giovedì.

