Mercato NBA, Golden State Warriors sulle tracce di Pascal Siakam

Man mano che ci si avvicina al Draft NBA 2021, previsto per il 29 luglio, iniziano a farsi largo le prime voci riguardanti il mercato. In particolare, i Golden State Warriors, forti di di due prime scelte nella Top 14, sarebbero alla ricerca di un giocatore importante, da affiancare a Curry e Green. Il nome più gettonato sarebbe quello di Pascal Siakam, ala dei Toronto Raptors, per cui Golden State sarebbe disposta cedere pure il rookie James Wiseman.

John Hollinger, giornalista di The Athletic, ha rilanciato il rumor in un suo articolo, in cui dichiara:

“Golden State si è assicurata un’altra prima scelta quando Minnesota ha fallito l’entrata nei primi tre posti, nella notte della Lottery. I Warriors ora hanno la settima e la quattordicesima scelta, più la seconda scelta assoluta dell’anno scorso, James Wiseman. C’è un’aspettativa diffusa che gli Warriors useranno la numero sette e Wiseman, in particolare, per cercare di migliorare immediatamente il roster. Un nome da tenere d’occhio: Pascal Siakam.”

Nelle ultime settimane, Golden State aveva affermato di non voler cedere Wiseman, ma l’aver ottenuto la scelta di Minnesota potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Steph Curry, reduce da una stagione da MVP, il prossimo anno spegnerà 34 candeline, e necessita assolutamente di un supporting cast più competitivo per poter puntare al titolo. La possibile acquisizione di Siakam sarebbe un ottimo colpo in quest’ottica.

Pascal Siakam, vincitore del titolo NBA nel 2019 con i Raptors, proprio in finale contro Golden State, ha chiuso la stagione senza giocare neanche i Play-in. Toronto assomiglia sempre di più a una franchigia in ricostruzione. Per questo delle scelte alte, più un giovane talento come Wiseman, potrebbero convincere il front office canadese a privarsi del loro All-Star.

