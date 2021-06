NBA, Devin Booker e Monty Williams commentano la sconfitta di Gara 5

Nella notte, i Phoenix Suns hanno perso il loro primo match point per chiudere la serie contro i Los Angeles Clippers e volare alle Finals. La sconfitta di Gara 5 è arrivata anche a causa di un primo quarto molto difficoltoso. Nei primi 5 minuti, i Clippers sono andati avanti 20 a 5, e da lì non hanno più mollato il comando della partita. Riguardo a questo, coach Monty Williams ha dichiarato:

“La maniera con cui abbiamo iniziato la partita è inaccettabile. E’ stato un grande buco per noi. E’ abbastanza ovvio che non possiamo giocare con una mentalità esibizionista. Siamo scesi in campo così nel primo quarto, mentre loro hanno giocato con la disperazione, semplice e chiaro. Aver perso la battaglia nel pitturato? Non è una cosa che ci saremmo aspettati, specialmente con loro che avevano Zubac fuori. Quindi, faremo meglio nella prossima partita.

La cosa principale che ho in testa è che dobbiamo giocare con più forza e competitività, e dobbiamo difendere la palla. La disperazione deve essere tra di noi, questo è quanto. Solo perché sei in vantaggio nella serie non puoi semplicemente presentarti e pensare che ti lascino vincere. Dobbiamo capirlo, ma penso che lo faremo da ora. Saremo migliori la prossima volta che ci presenteremo per giocare.”