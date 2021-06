NBA, DeMarcus Cousins su Paul George: “Devono smetterla di criticarlo”

Paul George è stato l’assoluto protagonista nella vittoria in Gara 5 delle Western Conference Finals dei Los Angeles Clippers contro i Phoenix Suns per 116-102. Infatti il giocatore ha messo a segno ben 41 punti, conditi con 13 rimbalzi e 6 assist.

I Clippers hanno ora la possibilità di forzare la serie a Gara 7, come nelle due precedenti occasioni. Approfittando dell’assenza di Ivica Zubac out per un problema al ginocchio, DeMarcus Cousins ha realizzato 15 punti, suo career-high ai playoff.

Intervistato nel dopo partita, ha così difeso Paul George, spesso accusato in maniera ingiusta di non essere abbastanza decisivo nei momenti chiave:

“Non so perché ci siano così tante persone che lo disprezzano. La gente a volte è davvero matta. Non capisco in maniera assoluta le critiche. Penso che sia uno dei giocatori più talentuosi con i quali ho avuto il piacere di giocare.”

Il giocatore ha poi proseguito:

“Dobbiamo fermare tutto questo odio, non è accettabile. Lo ripeto, PG è uno dei giocatori più forti della lega e merita sicuramente molto più rispetto da parte dei fan.”

Parole di grande stima quelle espresse da Cousins nei confronti del suo compagno di squadra. L’ex giocatore dei Kings si sta rivelando come una delle sorprese in casa Clippers, grazie alle sue prestazioni concrete. Staremo a vedere se lui e George riusciranno a guidare i Clippers verso un’altra clamorosa rimonta.

