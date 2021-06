NBA, Chris Paul commenta la sconfitta dei Phoenix Suns in Gara 5

Una prestazione mostruosa da parte di Paul George, autore di 41 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, è riuscita ad allontanare per almeno una notte lo spettro dell’eliminazione con i Clippers che sono riusciti a portarsi a casa Gara 5.

I Phoenix Suns, ancora avanti nella serie per 3-2, sono stati poco cinici, non riuscendo ad approfittare dell’assenza di Kawhi Leonard per chiudere i giochi e presentarsi alle Finals. Nel post-partita, i giornalisti hanno fermato Chris Paul per le consuete dichiarazioni di fine gara. La prima domanda, riguardava il tipo di intensità e l’atteggiamento che CP3 vorrebbe vedere dai suoi.

“Dovremo fare sicuramente meglio, loro sono riusciti a entrare meglio in partita ed erano in una situazione di comodità, abbiamo permesso loro di acquisire fin troppa sicurezza e questo ci ha portato alla sconfitta.” “Dobbiamo imparare a chiudere i quarti di gioco. Negli ultimi minuti facciamo sempre fatica a mantenere il vantaggio, lasciando che gli avversari facciano canestri molto facilmente. Bisogna migliorare in questo aspetto del gioco per le prossime partite.”

La successiva domanda riguardava la scelta da parte del coach avversario, Tyronn Lue, di cambiare assetto per evitare di giocare in small-ball, una scelta che in Gara 4 aveva consentito a DeAndre Ayton di dominare a rimbalzo e di segnare parecchi punti.

“Guardando alla partita, abbiamo dato loro troppi tiri facili all’inizio della partita. I Clippers sono una squadra che prende sicurezza dai tiri segnati, e hanno fatto in modo di mettere in ritmo i loro migliori tiratori. Non credo che c’entri qualche strategia in particolare.” “Come ho detto, saremmo dovuti entrare in campo con un altro spirito. Perdere in questo modo è frustrante, perché gli avversari non sono mai stati messi davvero in difficoltà. Ogni volta che ci avvicinavamo, loro tornavano in vantaggio, prendendo punti su punti. Non possiamo rischiare di giocare in questo modo quando siamo vicini al traguardo.”

