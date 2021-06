Playoff NBA, il career high di Paul George tiene a galla i Clippers: Gara 5 va a L.A.

Los Angeles Clippers 116 – Phoenix Suns 102

[Suns conducono 3-2 nella serie]

Clippers senza Ivica Zubac, reduce da una solida Gara 4 ma fermato da un problema al ginocchio. In quintetto per coach Lue torna Terance Mann.

I Phoenix Suns ritrovano il parquet di casa, dove hanno collezionato sei vittorie e una sola sconfitta nel corso dei Playoff NBA 2021. In Gara 5 il compito di chiudere la serie è complicato, anche sul piano psicologico, dalla posta in palio. Come prevedibile, i Clippers partono forte con un 7-0 di parziale. Phoenix si iscrive all’incontro dopo poco meno di due minuti grazie alla tripla di Booker. L’inizio partita di L.A – 18-5, 8-10 al tiro di squadra – costringe coach Monty Williams a fermare la partita: al primo timeout i Clippers hanno già segnato più punti di quanto non avessero fatto nel quarto periodo di Gara 4.

Il go-to-guy è un ispiratissimo Marcus Morris, attivo sia in post-up, dove sfrutta il mismatch fisico contro Devin Booker, sia dal ‘gomito’. I Suns restano a contatto aggrappati al 5-8 da tre, ma l’appoggio al tabellone di sinistro da parte di Reggie Jackson vale il +11 Clippers, sul 36-25. In 12’ i losangelini hanno già raccolto l’equivalente del primo tempo della partita precedente.

All’inizio del secondo quarto DeMarcus Cousins si prende la scena con 10 punti lampo nei sei minuti spesi in campo nella prima metà di gara (5-8 e sei rimbalzi per lui). Sotto di 14 punti, 30-44, i Suns tornano a contatto complice un parziale di 12-0 in meno di tre minuti. Per la prima volta nella serie i Clippers chiudono avanti alla pausa lunga di metà partita, ma la tripla di Booker allo scadere, con finta che fa saltare Reggie Jackson, permette a Phoenix di contenere lo svantaggio ad appena sette punti (59-52 Clippers). Dopo 24 minuti di gioco, il tabellino del #1 dei Suns dice 19. In casa Clippers sono quattro i giocatori in doppia cifra: 20 punti per Morris, 14 per Jackson, 10 per il già citato Cousins, 11 per Paul George.

Match fatto parziali: Phoenix trova un momentaneo vantaggio sul 62-61 in apertura di quarto grazie a un 10-2 siglato dallo snake di Chris Paul. I Clippers rispondono immediatamente con un 10-0 in appena 130”. La tensione sale sul possesso seguente: fallo Flagrant 1 fischiato a Patrick Beverley che però reagisce a suo modo prendendosi gioco di Chris Paul, a terra dopo aver preso un colpo alla schiena in caduta. Poco dopo Beverley porterà a quattro il conto dei falli a suo carico e sarà costretto a uscire dal campo, rientrando soltanto a metà del quarto periodo. La terza frazione, marchiata a fuoco dai 20 punti di Paul George – dei suoi 41 totali –, si chiude sul 91-78 per L.A.

Riposo nei primi minuti del quarto conclusivo per PG. Phoenix prova ad approfittarne restando in scia. Due palle perse consecutive rischiano di costare caro ai Clippers che, salvatisi nella prima circostanza complice l’errore di Booker in appoggio, concedono di lì a poco a Cam Johnson il tiro libero supplementare che vale il -4. Affiora un po’ di frustrazione lato Clippers, come evidenziato dalla spinta a rimbalzo di Paul George ai danni di Mikal Bridges. I Clippers stavolta tengono però i nervi saldi e ricacciano indietro gli avversari. Lo strappo decisivo lo piazzano due triple e una schiacciata in contropiede di Reggie Jackson, giocate intervallate dal layup vincente di Paul George. Dopo il timeout, nell’atto di tiro George prende una ditata nell’occhio da Crowder, punito con un Flagrant di tipo 1. 2-2 dalla lunetta per PG, che sigla il massimo vantaggio dei suoi sul possesso successivo, +16. I Clippers non si guardano più indietro e chiudono sul 116-102, garantendosi almeno Gara 6 (notte italiana tra mercoledì e giovedì 1 luglio, ore 3).

Paul George scrive 41 a referto (career high ai Playoff NBA) con 13 rimbalzi e sei assist. 23 con quattro triple a bersaglio su sette tentativi per Reggie Jackson, 22 per Marcus Morris. 15 in poco più di 11 minuti di impiego per Cousins, che prima di stanotte aveva giocato appena 32 minuti complessivi nei Playoff 2021. Per i Suns altra partita sopra quota trenta da parte di Devin Booker (31 con 4-6 da tre, 9-22 complessivo), 22 per Chris Paul, doppia doppia da 11-10 per DeAndre Ayton.

Highlights