Mercato NBA, i New York Knicks preparano l’assalto a Damian Lillard

Dopo una stagione più che positiva per i New York Knicks, i quali sono riusciti a qualificarsi ai Playoff NBA dopo anni di assenza, la franchigia sta già programmando il proprio futuro per cercare di renderlo più luminoso possibile. Ebbene, secondo quanto riportano i media locali, i Knicks sarebbero pronti a lanciare l’assalto ad una superstar NBA se il mercato dovesse presentare occasioni importanti. Ecco perché tutte le strade portano attualmente a Damian Lillard. La stella dei Portland Trail Blazers, sempre secondo i ben informati, potrebbe richiedere la trade vista la voglia di cambiamento del play e del momento di confusione all’interno della compagine dell’Oregon.

Lillard è attualmente legato da altri tre anni di contratto garantiti più un’opzione giocatore per il 2024-2025, ma secondo Yahoo Sports, il play non sarebbe mai stato così disallineato con il front office di Portland. I Trail Blazers, peraltro, hanno raggiunto i playoff in otto stagioni consecutive – la serie aperta più lunga in NBA – con Lillard che ha superato il primo turno solo tre volte.

Ecco perché i New York Knicks in grade ascesa potrebbero rappresentare una soluzione valida per un giocatore che non vuole attendere un ulteriore processo di rebuilding. Dovessero riuscire a mantenere il core che ha permesso a coach Thibs di arrivare fino alla postseason, ecco che un eventuale assalto per Lillard non è così improbabile. Nel frattempo, New York sta monitorando anche la situazione in casa Lakers, con Dennis Schroder coperto dalle critiche dopo le ultime prestazioni con la casacca gialloviola.

