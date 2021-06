Mercato NBA, i Knicks sarebbero interessati a Dennis Schroder

È difficile immaginare che i Portland Trail Blazers si liberino della loro star, ovvero Damian Lillard, nel corso del mercato NBA. Tuttavia, secondo alcune voci il nativo di Auckland avrebbe manifestato alcuni malumori ultimamente.

Tra le franchigie maggiormente interessate a Dame ci sono i New York Knicks, i quali vorrebbero migliorare il proprio roster ingaggiando una guardia di assoluto livello. I Knicks sono reduci da una stagione positiva, culminata con il ritorno ai playoff dopo sette anni.

Per cercare di dare continuità a quanto buono fatto vedere, il giocatore dei Blazers sarebbe la scelta perfetta. Nonostante ciò, imbastire una trade del genere è un qualcosa di complicato. Per questo la franchigia della Grande Mela ha già il suo piano B.

Infatti i Knicks sarebbero interessati alla guardia dei Los Angeles Lakers Dennis Schroder e non solo. Ecco quanto riportato dal giornalista di SNY Ian Begley:

“Se non dovessero acquistare Lillard, i Knicks sarebbero interessati anche a Dennis Schroder, Kendrick Nunn, Lonzo Ball e Kyle Lowry.”

Ricordiamo che alcune guardie tiratrici di New York, fra cui Derrick Rose, Frank Ntilikina ed Elfrid Payton saranno tutte free-agent, per questo premono per ingaggiare una guardia. Staremo a vedere cosa sceglieranno i Knicks nel prossimo futuro.

