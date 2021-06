Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA: c’è il sì di Holiday, Love e Middleton. No di CP3

Dopo aver incassato le conferme di Kevin Durant, James Harden e Devin Booker, Team USA continua la sua marcia per definire il roster completo in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. La notizia di oggi è che ai nomi di cui sopra se ne sono aggiunti altri. Stiamo parlando di Jrue Holiday, Kevin Love e Khris Middleton.

Holiday e Middleton, ad onor del vero, sono ancora impegnati all’interno dei Playoff NBA 2021. Una potenziale Gara 7 delle NBA Finals è prevista per il 22 luglio, con Team USA che inizierà i Giochi solo tre giorni più tardi. L’ultima volta che Love ha rappresentato la compagine americana è stata durante le Olimpiadi 2012 a Londra. Middleton ha invece giocato per gli Stati Uniti due anni fa alla Coppa del Mondo FIBA andata in scena in Cina.

Siamo ormai vicini a completare il roster, poiché Gregg Popovich sembra aver già selezionato 11 dei 12 giocatori che voleranno in quel di Tokyo. Si attendono le conferme finali.

