Mercato NBA, caos Blazers dopo l’annuncio di Billups: Lillard ai saluti?

I Portland Trail Blazers stanno vivendo l’offseason più turbolenta degli ultimi anni. Dopo l’addio di coach Terry Stotts, allontanatosi dopo tanti anni sulla panchina di Portland, la franchigia dell’Oregon si trova nella non facile situazione di dare il via a un nuovo corso.

La scelta per la nuova guida tecnica è ricaduta su Chancey Billups, che è stato annunciato poche ore fa. L’ex giocatore dei Pistons è stato selezionato dopo che Jason Kidd ha ufficialmente scelto di sedersi sulla panchina dei Dallas Mavericks. Questo ha lasciato un po’ l’amaro in bocca a Damian Lillard, che era tra i principali “sponsor” dell’assistente dei Lakers come nuovo head coach.

Dame ha comunque sostenuto pienamente la scelta di Billups, con il quale ha un rapporto di conoscenza personale. Ciò gli ha però scatenato contro le ire di tantissimi tifosi, che nelle ultime ore lo hanno pesantemente attaccato sui social network. Il motivo del discutere sono le accuse di violenza sessuale rivolte allo stesso Billups risalenti al 1997, che hanno fatto storcere il naso a tanti addetti ai lavori e non.

Lo stesso Lillard, di riflesso, è stato accusato per la sua scelta di sostenere la candidatura di Billups. Dame si è quindi sfogato con un post sui social network, in cui si è voluto difendere dalle accuse dei tifosi:

Really? I was asked what coaches I like of the names I “heard” and I named them. Sorry I wasn’t aware of their history I didn’t read the news when I was 7/8yrs old. I don’t support Those things … but if this the route y’all wana come at me… say less https://t.co/N1GPkX3Ohd

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 26, 2021