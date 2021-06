NBA, Tyronn Lue: “Ribaltare il 3-1 contro Phoenix è fattibile”

Tyronn Lue ha già vissuto una situazione di questo tipo. I Los Angeles Clippers nella notte hanno perso Gara 4 contro i Phoenix Suns e sono ora sotto 1-3 nella serie. Qualcosa che il coach dei californiani aveva già visto alla guida dei Cleveland Cavaliers nella famosa rimonta effettuata ai danni di Golden State Warriors nelle Finals NBA 2016. Ora, i Clippers devono ora evitare l’eliminazione a Phoenix in Gara 5 lunedì prossima, mentre le statistiche ci dicono che un ribaltone di questo tipo – partendo da uno svantaggio di 3-1 – è stato fatto solo quattro volte nella storia delle finali di conference NBA.

“Abbiamo battuto Utah e vinto quattro partite di fila. Quindi la rimonta con Phoenix è molto fattibile.”

Le squadre che si son portate avanti 3-1 in una serie al meglio di sette hanno poi chiuso i conti per il 95% (251-13) delle volte, compreso il 52-4 nella storia delle finali di conference. I numeri sembrano essere dalla parte dei Suns, ma coach Lue non vuole arrendersi e nemmeno concedere troppe attenuanti ai suoi ragazzi:

“Non ci sono scuse in questo momento della stagione. I ragazzi potrebbero essere un po’ stanchi, ma dobbiamo solo lottare, continuare a dare tutto. Non ho visto problemi nell’atteggiamento con cui abbiamo giocato stasera. Ogni singolo ragazzo sul campo ci ha dato quello che aveva, semplicemente l’attacco ha funzionato poco.”

