NBA, Gara 4: Kawhi Leonard ancora out, Marcus Morris in Game-Time Decision

Gara 4 sarà fondamentale per la serie fra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Le due squadre si giocano l’accesso per le NBA Finals. I californiani – sotto 2-1 – vogliono assolutamente impattare la serie per non volare nuovamente a Phoenix e rischiare il colpo del KO. Detto questo, la compagine di coach Tyronn Lue dovrà però fare certamente a meno di Kawhi Leonard, mentre Marcus Morris è in Game-Time Decision.

Leonard non si è ancora ripreso dal brutto infortunio al ginocchio destro subito nella serie contro gli Utah Jazz. I Clippers senza di lui hanno una lacuna enorme, impossibile colmare. L’ala, probabilmente, non sarà a disposizione nemmeno per Gara 5.

Marcus Morris, infortunatosi al ginocchio sinistro, sta invece cercando la forma migliore. Fino ad ora i Clippers hanno affermato che Morris è in “game-time decision”, quindi sarà Tyronn Lue a decidere – poco prima della palla a due – se rischiare o meno il giocatore.

