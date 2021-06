NBA, Frank Vogel e LeBron James parlano dell’addio di Jason Kidd

Il nuovo allenatore dei Dallas Mavericks è ufficialmente Jason Kidd. L’ex assistant coach di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers tornerà a comandare una squadra NBA dopo diversi anni dalla sua ultima avventura come capo allenatore. Un addio importante in gialloviola, anche per talento e esperienza che Kidd portava in dote.

Secondo quanto riferito, il nome di Kidd è stato più volte accostato nelle scorse settimane intorno a Boston Celtics, Portland Trail Balzers, New Orleans Pelicans, Orlando Magic e, naturalmente, i Mavericks. I contatti con Dallas si sono intensificati dopo che l’ex capo allenatore dei texani – Rick Carlisle – ha dichiarato di sperare che Kidd sarebbe stato il suo sostituto. Da qui, Mark Cuban ha chiuso rapidamente le trattative con l’ex giocatore NBA.

Frank Vogel, coach dei Lakers, ha quindi commentato con queste parole l’addio del suo fidato:

Lakers coach Frank Vogel, to ESPN, on Jason Kidd becoming the Mavs head coach: “Jason has been a big part of the culture we have built over the last two years and he will be missed. But, I am thrilled for him to get the opportunity to be a head coach again! It’s well deserved!”

