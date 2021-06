NBA, coach McMillan commenta la brutta sconfitta in Gara 2

Non ci sono giustificazioni per la prestazione messa in scena dagli Atlanta Hawks. Nella notte, la squadra della Georgia ha ceduto con il punteggio di 125-91 contro Milwaukee, non riuscendo mai ad entrare in partita. Se Trae Young ha provato a spiegare la sconfitta con una maggiore aggressività da parte degli avversari, coach Nate McMillan ha voluto volgere lo sguardo al futuro, mettendo immediatamente in archivio quella che è stata una Gara 2 senza storie. Il capo allenatore, nel post-partita, ha chiesto ai suoi di guardare a quanto fatto in questi Playoff, poiché nelle precedenti serie hanno sempre cominciato con un buon 1-1, vincendo poi sia contro i Knicks che contro i 76ers.

Ecco perché coach McMillan non è preoccupato per una singola gara al di sotto delle aspettative:

“Ogni volta che riusciamo a vincere un buon 50% delle partite in trasferta, è sempre una buona cosa, specialmente nei Playoff. Abbiamo avuto l’opportunità di vincerne due, ne abbiamo ottenuta una e quindi dobbiamo esserne contenti. Ma c’è un altro livello a cui dobbiamo arrivare se vorremo ambire a qualcosa di più grande. Stiamo giocando per arrivare alle NBA Finals. Loro ci ha mostrato che c’è un altro livello a cui dobbiamo arrivare per vincere le partite e superare il turno.”

McMillan ha aggiunto:

“Sappiamo di essere migliori di così. Il messaggio alla squadra è che dobbiamo essere in grado di fare il prossimo passo, elevare ulteriormente il nostro livello di gioco. Quel senso di urgenza di cui abbiamo parlato in passato deve tornare. Loro ci hanno mostrato di essere davvero una buona squadra e che c’è un altro livello che dobbiamo raggiungere per avere successo contro di loro”.

