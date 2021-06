NBA, Chauncey Billups prossimo allenatore dei Portland Trail Blazers: ci siamo

Salvo sorprese, Chauncey Billups sarà il prossimo allenatore dei Portland Trail Blazers. Le parti si sono riaggiornate dopo i contatti e colloqui delle scorse settimane e il profilo dell’ex campione NBA 2004 ha trovato il gradimento del front office di Portland. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Neil Olshey ha incontrato l’agente di Billups – Andy Miller di Klutch Sports – formulando un’offerta pluriennale per il ruolo di head coach. L’accordo è questione di ore, l’ufficialità è attesa già nel fine settimana.

Clippers assistant Chauncey Billups and the Blazers are progressing in contract talks to make him Portland’s next head coach, sources tell ESPN. https://t.co/w2Uu4wTO5o

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2021