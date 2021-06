NBA, Jrue Holiday ammette: “Oggi ho difeso in maniera intelligente su Trae”

Dopo essere stato testimone di ben 48 punti messi a referto in Gara 1 da Trae Young, Budenholzer ha deciso di alzare il livello di difficoltà per il playmaker, accostandogli Jrue Holiday lungo (quasi) tutto il corso del match. Quello che è cambiato rispetto al precedentemente appuntamento, è il livello di aggressività mostrato dalla difesa di Milwaukee che ha limitato gli avversari a soli 45 punti registrati nel primo tempo.

Come detto, la marcatura di Holiday su Young è stata importante, poiché ha difeso sul play avversario in 29 occasioni su 47 giocate nel primo tempo. Young – in quel lasso di tempo – ha chiuso con un pessimo 2 su 8 dal campo e ben 6 palle perse. A fine partita, stiamo parlando di un 3/11 complessivo quando Holiday era in marcatura, contro un 3/5 quando Young si è ritrovato marcato da altri avversari.

Holiday ha commentato in questa maniera la prestazione difensiva dei suoi:

“Penso di aver giocato in modo più intelligente stasera. Ho giocato in modo più intelligente dell’ultima partita. Ci sono momenti in cui ho bisogno di essere fisico con lui e ci sono altri momenti in cui voglio che pensi che sarò fisico, mentre invece cercherò di attenderlo per provare a rubargli il pallone. Penso di essere stato decisamente più intelligente oggi rispetto a come ho giocato in Gara 1.”

Un matchup difensivo che è stato subito ‘negato’ da coach McMillan, il quale è intervenuto con queste parole:

“Non credo che Jrue abbia fatto qualcosa di particolarmente diverso rispetto ai suoi compagni di squadra su Young. Hanno fatto quello che dovevano fare: stare su Young e mettergli pressione. Dovremo fare un lavoro migliore nel prossimo appuntamento della serie.”

Leggi Anche

NBA, Chauncey Billups prossimo allenatore dei Portland Trail Blazers: ci siamo

Playoff NBA: Young è irriconoscibile, i Bucks spazzano via Atlanta in Gara-2

Mercato NBA, probabile addio dai Miami Heat per Tyler Herro